В Узбекистане малым предпринимателям выделят кредиты до $500 тыс

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане малым предпринимателям выделят кредиты до 5 млрд сумов, сообщает пресс-служба Минюста РУз.

В этих целям принят указ президента «О мерах по дальнейшему расширению механизмов финансирования бизнес-проектов в регионах»

Согласно решению, для финансирования деятельности малого бизнеса банкам выделят кредитную линию в эквиваленте 300 миллионов долларов.

Так, кредитная линия предоставляется коммерческим банкам сроком на 7 лет, включая 3-летний льготный период по ставке 10% годовых в национальной валюте.

Кроме того, кредиты выделяются банками на реализацию проектов в сфере производства и услуг по ставке 14% годовых на срок до 5 лет, в том числе до 2 лет с льготным периодом до 5 млрд сумов (около $500 тыс.).

Кредиты до 1 млрд сум на срок до 6 месяцев, до 2 млрд сум на срок от 6 месяцев до 1 года, до 3 млрд сум на срок от 1 до 2 лет, до 4 млрд сум на срок от 2 до 3 лет и до 5 млрд сумов на срок более 3 лет;

Не менее 70% средств кредитной линии выделят предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территориях за пределами города Нукуса, районных административных центров и городов, находящихся в ведении области.