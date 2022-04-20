В Ашхабаде подешевели лекарства - СМИ

CentralAsia (TM) - Издание «Хроника Туркменистана» проанализировало изменение цен на лекарства и эпидемиологическую обстановку в Ашхабаде.

По данным издания, среднем, за первый квартал 2022 года цены на медицинские препараты в столице Туркменистана снизились на 10%. За аналогичный период (январь-март) 2021 года они, наоборот, выросли на 10%.

Снижение стоимости лекарств, как и продуктов питания, главным образом связано со снижением и стабилизацией курса доллара на «черном рынке» на отметке 19-20 манатов.

Люди надеются, что положительная тенденция продолжиться или, как минимум, эти цены сохранятся.

Очередей в аптеках нет, что может быть косвенным признаком того, что нет большого количества больных коронавирусом. Карантин сохраняется, но открыты автосервисы, парикмахерские, кафе и рестораны на вынос, в некоторых заведениях гостям разрешают сидеть в зале.

Свадьбы и прочие торжества проводятся, но не в банкетных залах (Toy mekany), а в палатках во дворах. К концу марта в столице открылись мечети и заработали торговые центры «Беркарар» и «Ашхабад».

Однако на рынках по-прежнему закрыты отделы с вещами и техникой (бытовой и мобильной).

На входе в ТЦ и на рынки установлены антисептики и стоит человек с термометром, но измеряют температуру или обрабатывают руки по желанию.