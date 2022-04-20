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Министр торговли Туркменистана уволен «по состоянию здоровья» - СМИ

CentralAsia (TM) -  19 апреля указом президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «по состоянию здоровья» снят с должности министр торговли и внешнеэкономических связей Оразмырат Гурбанназаров, сообщает госинформагентство ТДХ.

Временным исполняющим обязанности министра назначен заместитель Гурбанназарова Бегенч Гочмоллаев.

Гурбанназаров был переназначен на пост министра в новом правительстве две недели назад.

В декабре 2021 года бывший министр вместе с вице-премьером по вопросам торговли Чары Гылыджовым получили от Гурбангулы Бердымухамедова строгие выговоры с последним предупреждением «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над деятельностью подведомственных учреждений».

Как заявил президент, «при осуществлении деятельности, направленной на расширение ассортимента продукции, а также при проведении некоторых организационных работ допускаются нарушения».

На пост министра торговли Гурбанназаров был назначен в сентябре 2019 года.

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