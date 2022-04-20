В Туркменистане хлопкоробов принуждают выращивать коконы шелкопряда - СМИ

CentralAsia (TM) - В Туркменистане стартовал сезон производства коконов тутового шелкопряда. В селах Лебапского велаята, который является наиболее крупным производителем коконов в стране, грены (яйца бабочки тутового шелкопряда) раздали выращивающим хлопчатник семьям.

Раздают по 5 граммов грен на гектар арендуемых площадей, сообщает издание «Хроники Туркменистана».

В этом году по Туркменистану планируется произвести 2300 тонн коконов шелкопряда, в том числе по Ахалскому велаяту – 300 тонн, Балканскому – 50 тонн, Дашогузскому – 500 тонн, Лебапскому – 1010 тонн, Марыйскому велаяту – 440 тонн. Предыдущие годы план в Туркменистане составлял 2100 тонн коконов шелкопряда.

Хлопкоробов заставляют выращивать коконы, угрожая, в противном случае, отобрать землю. Сдать коконы надо к 20 мая, однако по какой цене их будет принимать акционерное общество «Türkmen ýüpek» («Туркменский шелк»)- неизвестно.

Производством коконов также занимаются технические работники сельских школ – уборщицы, котельщики, сторожа и садовники. В этом году запрещено использовать труд учеников. Ранее учителя заставляли их ежедневно приносить в школу листья тутового дерева – пищу для червей шелкопряда.

Ранее вице-премьер, отвечающий за сельское хозяйство Эсенмырат Оразгелдиев, рассказал президенту Сердару Бердымухамедову, что грены шелкопряда начали распределять между шелководами в велаятах страны. Глава государства поручил выполнить план по производству коконов.

Как сообщалось ранее, при устанавливаемых государством низких ценах выращивать гусениц тутового шелкопряда невыгодно и желающих заниматься этим добровольно нет. По этой причине производить коконы обязывают работников сельских школ и арендаторов земель, которые выращивают хлопок и пшеницу. По данным «Хроники Туркменистана», в 2020 году в стране вырастили лишь 30% коконов от намеченного плана.