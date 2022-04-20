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В Узбекистане водитель съел $100, которые пытался дать инспектору ДПС в качестве взятки

CentralAsia (UZ) -  В Навоийской области водитель съел 100 долларов, которые пытался дать сотруднику ДПС в качестве взятки. Об этом сообщает региональное УВД.

Сотрудник ДПС остановил автомобиль Nexia, водитель оказался непристёгнут. Как выяснилось позже, он изменил госномер. Сотрудник ДПС оформил протокол и отправил машину на штрафстоянку.

Водитель попытался дать ему взятку в размере 1 млн сумов. Сотрудник ДПС отказался, но на следующий день мужчина вновь предпринял попытку - теперь уже с купюрой в 100 долларов.

Однако, при виде оперативников водитель съел купюру. Позже, медики достали из его желудка 100 долларов.

Правоохранители возбудили дело по статье 211 (дача взятки) Уголовного кодекса.

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