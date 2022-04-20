Мы занимаемся повышением боевой готовности, - министр обороны Казахстана об отмене парада

CentralAsia (KZ) - Министр обороны Руслан Жаксылыков объяснил отмену военного парада 9 мая в Казахстане тем, что деньги на проведение мероприятия лучше направить на боевую подготовку военнослужащих, передает Orda.kz.

Верховный главнокомандующий определил первоочерёдные задачи, которые стоят перед Вооружёнными силами. Чтобы их реализовать, необходимо ориентироваться на возможности бюджета, в то время как на проведение одного парада потребуется более 4 млрд тенге.

«…сейчас запрашивать на проведение парада – это ГСМ, командировочные расходы, питание личного состава. Мы только-только учения закончили. Что было важнее? Провести учение, проверку нашей боевой готовности или заниматься парадом? Поэтому в данной ситуации наиболее целесообразно заниматься боевой готовностью и подготовкой вооруженных сил. Есть 7 мая «День вооруженных сил» и есть 9 мая «День победы». Ведь парад был посвящен 30-летию Вооружённых сил, а не Дню победы», – сказал глава Минобороны в разговоре с журналистами после заседания мажилиса.

Когда экономическая ситуация стабилизируется, Казахстан будет вновь проводить парады.

«Парад – это одно из проявлений патриотических чувств. В данной ситуации у нас была пандемия, не было необходимости. Сейчас мы занимаемся повышением боевой готовности. В следующем, когда будет достаточная экономическая ситуация, мы будем проводить парады», – заключил глава оборонного ведомства.

Несмотря на отмену парада, в праздничные дни по всей стране запланированы 50 военно-патриотических мероприятий. Будут чествовать ветеранов Великой Отечественной войны и Вооружённых сил РК. В алматинском парке 28 гвардейцев-панфиловцев 9 мая возложат цветы в память всем погибшим.

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