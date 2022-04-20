Эрдоган рассказал о целях операции против курдов

Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) - Целью военной операции против Рабочей партии Курдистана не является захват новых территорий в Ираке, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Трансляцию его выступления в турецком парламенте вел телеканал NTV.

«Целью нашей операции является очистка территории Ирака от террористов, а также гарантии безопасности нашей границы. Турция не претендует ни на какие территории», — заявил президент Эрдоган.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Турции начали новую военную операцию против боевиков РПК на севере Ирака. В операции задействованы силы спецназа и Военно-воздушные силы. Министр обороны Турции Хулуси Акара в ходе брифинга ведомства рассказал, что самолеты успешно нанесли удары по укрытиям, бункерам, тоннелям, пещерам и складам курдов.