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Эрдоган рассказал о целях операции против курдов
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Предыстория: Турция начала военную операцию против курдов на севере Ирака

CentralAsia (CA) -  Целью военной операции против Рабочей партии Курдистана не является захват новых территорий в Ираке, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Трансляцию его выступления в турецком парламенте вел телеканал NTV.

«Целью нашей операции является очистка территории Ирака от террористов, а также гарантии безопасности нашей границы. Турция не претендует ни на какие территории», — заявил президент Эрдоган.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Турции начали новую военную операцию против боевиков РПК на севере Ирака. В операции задействованы силы спецназа и Военно-воздушные силы. Министр обороны Турции Хулуси Акара в ходе брифинга ведомства рассказал, что самолеты успешно нанесли удары по укрытиям, бункерам, тоннелям, пещерам и складам курдов.

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