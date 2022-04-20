Ремонт на КТК может завершиться до конца недели, - Минэнерго Казахстана

CentralAsia (KZ) - Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил о планах начать загрузку трубопроводной системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) уже сегодня. По его словам, 100% мощности нефтепровод может восстановить уже к концу недели, передает Tengrinews.kz.

«Ремонтные работы, в принципе, закончены. Они проходили с перерывами из-за погодных условий. Замена труб завершена, вчера завершилась их опрессовка, заполнение водой для определения каких-то проблемных участков, чтобы избежать разливов.

Буквально вчера мы отправили дополнительных специалистов (в Новороссийск), они сегодня должны быть там, чтобы убедиться в том, что все закончилось. Сегодня ожидали, что воду сольем, танкер подгоним и он начнет работать. Ожидаем, что сегодня загрузка начнется. Я не хочу вперед забегать. Если будут сильные волны и штормить, корабль может не подойти к причалу. Но это уже такие особенности, которые мы не можем контролировать», - прокомментировал Акчулаков, отвечая на вопросы журналистов после заседания Мажилиса.

По словам министра, одно выносное причальное устройство (ВПУ) обеспечивает 60% всей мощности КТК.

«Если ВПУ-3 начнет сегодня работать полностью, то 100% мощности нефтепровод восстановит к концу недели. ВПУ-2 будет еще находиться в ремонте. ВПУ-2 и так собирались ставить на плановый капремонт. Я думаю, раз такая ситуация, оптимизироваться можно всегда, в течение мая, наверное, (успеем) закончить ремонт.

Всегда работали двумя ВПУ. Один был в резерве, поэтому двух достаточно. Если один причал обеспечивает 60 процентов мощности, то два - 120 процентов. Конечно, сто процентов мы сможем обеспечить», - заверил министр.

Ранее заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что сумма ущерба от аварии на Каспийском трубопроводном консорциуме оценивается примерно в 100-150 млрд тенге.

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