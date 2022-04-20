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ИГИЛ выпустили ракеты по Узбекистану, однако они не долетели, — представитель «Талибана»
Предыстория: Узбекистан опроверг информацию об обстреле объектов в Термезе с территории Афганистана

CentralAsia (UZ) -  В понедельник в соцсетях распространились сообщения об обстреле узбекской границы. Данную информацию позже опровергли в Минобороны и пресс-службе президента Узбекистана.

Однако представитель афганского правительства «Талибан» Энамулла Самангани позже сообщил, что попытка обстрелять ракетами территорию Узбекистана была, но снаряды не долетели до границы.

«Неудавшиеся ракетные удары экстремистской группировки ИГИЛ по Узбекистану не достигли цели», – говорится в сообщении.

Он также добавил, что снаряды, не долетев до границы Узбекистана, упали на руины заброшенных построек на территории Афганистана.

В сообщении отмечается, что место, откуда были запущены ракеты, обнаружено. Арестованы три человека с реактивными снарядами.

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