В соцсетях выложили видео с колонной военной техники в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - Жители Ташкента заметили недалеко от ташкентского аэропорта колонну из военной техники, перевозимой по железной дороге. В Министерстве обороны Узбекистана рассказали о целях перевозки военной техники.

Пользователи соцсетей выложили видео, на котором видно, как по железной дороге в районе аэропорта в Ташкенте движется эшелон военной техники.

В Минобороны Узбекистана сообщили, что на базе ремонтного завода осуществляется плановый ремонт военной техники.

«На видео, распространенном в социальных сетях, демонстрируется процесс транспортировки военной техники после ремонтных работ в войска»,- говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РУз.