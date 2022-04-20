В соцсетях выложили видео с колонной военной техники в Ташкенте

- Узбекистан, общество
- 22:29, 20 апреля 2022
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CentralAsia (UZ) - Жители Ташкента заметили недалеко от ташкентского аэропорта колонну из военной техники, перевозимой по железной дороге. В Министерстве обороны Узбекистана рассказали о целях перевозки военной техники.
Пользователи соцсетей выложили видео, на котором видно, как по железной дороге в районе аэропорта в Ташкенте движется эшелон военной техники.
В Минобороны Узбекистана сообщили, что на базе ремонтного завода осуществляется плановый ремонт военной техники.
«На видео, распространенном в социальных сетях, демонстрируется процесс транспортировки военной техники после ремонтных работ в войска»,- говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РУз.
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