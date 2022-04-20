В Узбекистане сошел сильный сель, есть жертвы (видео)  

В Узбекистане сошел сильный сель, есть жертвы

CentralAsia (UZ) - В Джизакской области сошел сильный сель, который затопил Бахмальский, Форишский, Галляаральский и Шараф-Рашидовский районы, сообщает УзА.

Из-за наводнения пострадали несколько районов, объекты социальной сферы, посевные площади.

В настоящее время в затопленных районах экстренные службы принимают меры по ликвидации последствий.

По данным МЧС, жертвами природного явления стали четыре человека — один мужчина, три женщины.