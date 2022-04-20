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В Узбекистане сошел сильный сель, есть жертвы (видео)  

CentralAsia (UZ) -  В Джизакской области сошел сильный сель, который затопил Бахмальский, Форишский, Галляаральский и Шараф-Рашидовский районы, сообщает УзА.

Из-за наводнения пострадали несколько районов, объекты социальной сферы, посевные площади.

В настоящее время в затопленных районах экстренные службы принимают меры по ликвидации последствий.

По данным МЧС, жертвами природного явления стали четыре человека — один мужчина, три женщины.

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