Премьер-министр провел совещание с субъектами для получения предложений по внесению изменений в госбюджет на 2022 год

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ провел встречу с представителями ТОП-100 субъектов страны для представления разработанного законопроекта о внесении изменений в Государственный бюджет на 2022 год и получения их предложений.

«Прошел год с тех пор, как я провел встречу со всеми вами во время строгих ограничений, чтобы представить нашу программу на 10 триллионов тугриков. Хотя благодаря прививкам мы вернулись к привычному образу жизни, ситуация за границей продолжает оставаться сложной. В связи с этим возникла необходимость внесения изменений в Государственный бюджет на 2022 год.

Поправка состоит из трех частей: меры против повышения цен на товары, законопроект о бюджетной экономии и меры по децентрализации. В будущем планируется обсуждение разработанных нами законопроектов субъектами через Монгольскую национальную торгово-промышленную палату до первого обсуждения в парламенте», — сказал премьер-министр.

После заявления премьер-министра представители компаний выдвинули предложения и вопросы относительно путей сотрудничества с государством, а также высказали свое мнение о гибкой налоговой политике, нехватке рабочей силы и реализации инициированной Правительством Политики нового возрождения.

Советник ООО «Номин Холдинг» А. Шагдарсурэн сказал: «В нашей стране не хватает рабочей силы. Чтобы Монголия стала страной-производителем, государству необходимо проводить гибкую налоговую политику. Мы хотим полностью перерабатывать наше животноводческое сырье внутри страны. Ввоз этих товаров должен быть освобожден от НДС и таможенных пошлин».

Директор ООО «Жур Ур» Б. Мөнхзул сказала: «Хочу просить снизить процент НДС в рамках мер против роста цен. Кроме того, было бы уместно продлить сроки погашения крупных кредитов, которые берут организации для целей инвестирования в свою деятельность. Кроме того, поскольку в действующем законодательстве указано, что для организаций, осуществляющих деятельность в 500 км от столицы, предоставляются налоговые льготы, в рамках политики децентрализации расстояние должно быть уменьшено».

Выслушав предложения представителей, премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ сказал: «На сегодняшний день в цифровом формате стали доступны 650 государственных услуг. Если мы обсудим возможные решения проблем, я считаю, что через год произойдут существенные изменения. Таким образом, мы будем сотрудничать с частным сектором. В связи с экономией бюджета будут внесены изменения в соответствующую политику. Мы проведем еще одно обсуждение с субъектами по налоговым вопросам. В рамках Политики нового возрождения работы ускорились, и около 70 процентов проектов, направленных на экономический рост, нашли соответствующие решения».

В конце встречи он отметил, что в рамках политики децентрализации будет оказана политическая поддержка субъектам, создающим рабочие места в других частях страны, и что статья о налоговых льготах для операций, осуществляемых на расстоянии 500 км будут пересмотрены.

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