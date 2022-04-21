Посол Монголии встретился с помощником министра иностранных дел Египта

CentralAsia (MNG) - 13 апреля помощник министра иностранных дел Арабской Республики Египет по азиатским делам г-н Айман Али Камель принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Монголии в Египте Э.Булган.

В ходе встречи г-н Айман Камель пожелал Послу всяческих успехов в его усилиях по развитию двусторонних отношений и выразил готовность оказывать всемерную поддержку.

Стороны подчеркнули важность расширения двусторонних отношений и сотрудничества во взаимовыгодных сферах, в частности в сфере торговли, экономики, инвестиций, культуры и образования.

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