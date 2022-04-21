Вице-президент TIKA посещает Монголию

CentralAsia (MNG) - Вице-президент Турецкого агентства по сотрудничеству и координации Наджи Йорулмаз находится с визитом в Монголии. На встрече с заместителем премьер-министра Монголии С.Амарсайхан представитель ТИКА дал подробную информацию о деятельности агентства в Монголии и мире.

Офис агентства в Улан-Баторе оказывает поддержку в сферах здравоохранения, образования, промышленного производства, животноводства и растениеводства. Он реализовал 770 проектов, продвигая общие исторические и культурные ценности двух стран, улучшая контроль за гигиеной воды и оказывая гуманитарную помощь.

Вице-премьер С.Амарсайхан подчеркнул, что организация сыграла важную роль в развитии отношений и сотрудничества между двумя странами, выразив признательность за ценный вклад в развитие Монголии. «Реализация проекта «Музей Тоньюкука» будет иметь большое значение в сфере туризма», — сказал вице-премьер.

В ходе визита в Монголию вице-президент ТИКА Наджи Йорулмаз ознакомится с проектами и программами, реализуемыми ТИКА в аймаках Өвөрхангай, Ховд и Баян-Өлгий

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