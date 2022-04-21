В Монголии завершились соревнования по греко-римской борьбе в рамках чемпионата Азии-2022

CentralAsia (MNG) - 20 апреля, в Улан-Баторе завершились соревнования по греко-римской борьбе в рамках чемпионата Азии-2022. По качеству завоеванных медалей лидировала сборная Ирана, на счету которой 4 золотые медали.
По итогам двух соревновательных дней сборная Казахстан завоевала две золотые, пять серебряных и две бронзовые медали. Это позволило команде из Казахстана занять первое общекомандное место по очкам в итоговом протоколе - 180. На втором месте оказалась сборная Ирана (176), третьими стали спортсмены из Кыргызстана - 148 очков.
По качеству завоеванных медалей лидировала сборная Ирана, на счету которой 4 золотые медали.
60 кг
- Жоломан Шаршенбеков (Кыргызстан)
- Мехди Мохсен Неджад (Иран)
- Ернур Фидахметов (Казахстан)
- Айата Сузуки (Япония)
67 кг
- Мейиржан Шермаханбет (Казахстан)
- Хансу Рю (Южная Корея)
- Кацуяки Эндо (Япония)
- Сачин Сахрават (Индия)
72 кг
- Мохаммад Реза Мохтари (Иран)
- Абылай-Хан Амзеев (Казахстан)
- Адилхан Нурланбеков (Кыргызстан)
- Шого Такахаши (Япония)
82 кг
- Расул Гармсири (Иран)
- Диас Кален (Казахстан)
- Мохаммадкодир Расулов (Узбекистан)
- Сингх Харприт (Индия)
97 кг
- Мехди Мохаммад Балихамзехде (Иран)
- Рустам Ассакалов (Узбекистан)
- Такахиро Цүрүда (Япония)
- Узур Жузупбеков (Кыргызстан)
55 кг
- Юи Шиотани (Япония)
- Амагали Бекболатов (Казахстан)
- Арджун Халакурки (Индия)
- Жасурбек Ортикбоев (Узбекистан)
63 кг
- Тынар Шаршенбеков (Кыргызстан)
- Мирамбек Айнагулов (Казахстан)
- Нирадж (Индия)
- Иман Мохаммади (Иран)
77 кг
- Акжол Махмудов (Кыргызстан)
- Максат Ережепов (Казахстан)
- Ареф Хабиболлахи (Иран)
- Кодаи Сакураба (Япония)
87 кг
- Насер Гасем Ализаде (Иран)
- Жалгасбай Бердимуратов (Узбекистан)
- Нурсултан Турсунов (Казахстан)
- Сунил Кумар (Индия)
130 кг
- Алимхан Сыздыков (Казахстан)
- Мин Сёк Ким (Южная Корея)
- Муминжон Абдуллаев (Узбекистан)
- Роман Ким (Кыргызстан)
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