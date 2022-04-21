В Монголии завершились соревнования по греко-римской борьбе в рамках чемпионата Азии-2022

CentralAsia (MNG) - 20 апреля, в Улан-Баторе завершились соревнования по греко-римской борьбе в рамках чемпионата Азии-2022. По качеству завоеванных медалей лидировала сборная Ирана, на счету которой 4 золотые медали.

По итогам двух соревновательных дней сборная Казахстан завоевала две золотые, пять серебряных и две бронзовые медали. Это позволило команде из Казахстана занять первое общекомандное место по очкам в итоговом протоколе - 180. На втором месте оказалась сборная Ирана (176), третьими стали спортсмены из Кыргызстана - 148 очков.

По качеству завоеванных медалей лидировала сборная Ирана, на счету которой 4 золотые медали.

60 кг

Жоломан Шаршенбеков (Кыргызстан) Мехди Мохсен Неджад (Иран) Ернур Фидахметов (Казахстан) Айата Сузуки (Япония)

67 кг

Мейиржан Шермаханбет (Казахстан) Хансу Рю (Южная Корея) Кацуяки Эндо (Япония) Сачин Сахрават (Индия)

72 кг

Мохаммад Реза Мохтари (Иран) Абылай-Хан Амзеев (Казахстан) Адилхан Нурланбеков (Кыргызстан) Шого Такахаши (Япония)

82 кг

Расул Гармсири (Иран) Диас Кален (Казахстан) Мохаммадкодир Расулов (Узбекистан) Сингх Харприт (Индия)

97 кг

Мехди Мохаммад Балихамзехде (Иран) Рустам Ассакалов (Узбекистан) Такахиро Цүрүда (Япония) Узур Жузупбеков (Кыргызстан)

55 кг

Юи Шиотани (Япония) Амагали Бекболатов (Казахстан) Арджун Халакурки (Индия) Жасурбек Ортикбоев (Узбекистан)

63 кг

Тынар Шаршенбеков (Кыргызстан) Мирамбек Айнагулов (Казахстан) Нирадж (Индия) Иман Мохаммади (Иран)

77 кг

Акжол Махмудов (Кыргызстан) Максат Ережепов (Казахстан) Ареф Хабиболлахи (Иран) Кодаи Сакураба (Япония)

87 кг

Насер Гасем Ализаде (Иран) Жалгасбай Бердимуратов (Узбекистан) Нурсултан Турсунов (Казахстан) Сунил Кумар (Индия)

130 кг

Алимхан Сыздыков (Казахстан) Мин Сёк Ким (Южная Корея) Муминжон Абдуллаев (Узбекистан) Роман Ким (Кыргызстан)

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