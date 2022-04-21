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Узбекистанцев планируют освободить от регистрации при въезде в Россию на 15 дней

CentralAsia (UZ) -  Гражданам Узбекистана планируется продлить пребывание в России без регистрации с 7 до 15 дней. Такой же режим будет введён для россиян в Узбекистане.

Как сообщает нижняя палата парламента РФ, Государственная Дума России ратифицировала соглашение с правительством Узбекистана об упрощенном порядке пребывания в России.

Документом предлагается отменить обязательную регистрацию в России в течение 15 дней (сейчас — 7 дней) с даты въезда для граждан Узбекистана и для россиян, въезжающих в Узбекистан. После ратификации закон направляется на рассмотрение в Совет Федерации (верхняя палата парламента), а затем президенту.

Соглашение между правительствами стран было подписано 21 мая 2021 года в Москве и 17 июня 2021 года в Ташкенте.

Аналогичный подход действует в отношении граждан Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Армении и Кыргызстана, а также применяется к россиянам, прибывшим в указанные государства.

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