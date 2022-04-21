Франция выделит Узбекистану 150 млн евро на переход к «зелёной» экономике

CentralAsia (UZ) - Франция и Узбекистан договорились о содействии в переходе на «зелёную экономику». Об этом сообщили в пресс-службе Французского агентства развития.

Стороны заключили соответствующее соглашение 19 апреля. От Узбекистана его подписал замминистра финансов Одилбек Исаков, от французской стороны — посол Орелия Бушез и глава представительства ФАР в Центральной Азии Вансон Копен.

В ближайшие 5 лет Франция профинансирует и поможет внедрить новый стратегический механизм с акцентом на «зелёную» экономику. Цели этой стратегии — адаптация к изменению климата, сохранение окружающей среды и учёт динамики глобального «зелёного» перехода.

Сумма первого займа в рамках соглашения составляет 150 млн евро — их направят на разработку плана действий, подкреплённого экономической, бюджетной и фискальной стратегией. Средства будут выделяться по мере прогресса Узбекистана в достижении поставленных задач.

ФАР поддержит ответственные министерства в разработке стратегического механизма, его внедрении в государственные финансы (через налоговую политику, «зелёный» бюджет), а также в секторальные меры и программы.

«Переход на «зелёную» экономику — не выбор, а долг Узбекистана, отметил Одилбек Исаков. Её важность будет многократно подчёркнута в будущей стратегии развития».

Представители Франции приветствовали переход Узбекистана к более эффективной модели потребления ресурсов и сокращению атмосферных выбросов. Инициатива поспособствует занятости и росту экономики при сокращении экологического ущерба, указал Копен.

Ранее Spot сообщал, что ФАР и Евросоюз предоставят Узбекистану 112 млн евро на канализацию и животноводство.