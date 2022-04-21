Бывшая жена племянника Назарбаева подозревается в хищении денег для ремонта объектов Универсиады-2017

Сатыбалды

CentralAsia (KZ) - 20 апреля антикоррупционная служба Казахстана заявила, что Гульмира Сатыбалды, бывшая жена Кайрата Сатыбалды, племянника экс-президента Нурсултана Назарбаева, подозревается в хищении средств, выделенных на ремонт объектов зимней Универсиады, прошедшей в 2017 году в Алматы.

В сообщении ведомства говорится, что антикоррупционная служба по городу Алматы расследует уголовное дело в отношении должностных лиц управления энергетики и коммунального хозяйства акимата Алматы и руководства компании «Ария-Жаңа Астана», в том числе Гульмиры Сатыбалды, «по факту хищения в 2019 году бюджетных средств в особо крупном размере». Сообщается, что речь об оплате за фактически не выполненные строительно-монтажные работы для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы.

«По аналогичным фактам хищения бюджетных средств в особо крупных размерах с участием должностных лиц государственных органов и руководства ТОО “Ария-Жаңа Астана” проводятся досудебные расследования в других регионах», - заявила антикоррупционная служба.

В марте этого года власти сообщили о задержании бывшей жены Кайрата Сатыбалды Гульмиры по подозрению в «незаконном захвате бизнеса». Антикоррупционная служба сообщила, что Гульмира Сатыбалды наряду с чиновниками из управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента и руководством компании «Ария-Жана Астана» подозреваются в хищении в 2021 году 747 миллионов тенге (свыше 1,5 миллиона долларов по текущему курсу) бюджетных средств, оплаченных, по данным следствия, за фактически не выполненные строительно-монтажные работы.

Информация о задержании Гульмиры Сатыбалды появилась спустя несколько дней после того, как ее бывший муж Кайрат Сатыбалды, влиятельный племянник Нурсултана Назарбаева, был задержан по обвинению в хищениях и злоупотреблении служебным положением. В антикоррупционной службе сообщили, что Сатыбалды «находится под следствием в связи с причастностью к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства». 15 марта Сатыбалды был арестован на два месяца.

В начале апреля власти заявили о выявлении фактов хищений со стороны компаний, подконтрольных Кайрату Сатыбалды. Речь о компаниях — собственниках подъездных железнодорожных путей, так называемого последнего километра. Спустя несколько дней стало известно, что правительство Казахстана приняло постановление о возврате в государственную собственность 28,8 процента акций телекоммуникационной компании «Казахтелеком». Более чем 24 процентами этой компании владеет компания Skyline Investment Company S.A, учредителем которой указан Кайрат Сатыбалды.

После январских событий родственники бывшего президента и люди из его окружения лишились высоких должностей. Племянник Назарбаева Самат Абиш был снят с поста заместителя председателя КНБ. Два зятя экс-президента, Кайрат Шарипбаев и Димаш Досанов, покинули руководящие посты в двух крупных национальных компаниях. Другой зять, миллиардер Тимур Кулибаев, ушел с должности главы Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Был задержан и помещен под стражу бизнесмен Кайрат Боранбаев, сват Дариги Назарбаевой. Старшая дочь экс-президента, которую когда-то считали наследницей своего отца, в феврале сложила депутатские полномочия и в марте официально покинула мажилис.

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