Россия объявила о первом пуске межконтинентальной ракеты «Сармат». За ним наблюдал Путин (видео)

CentralAsia (CA) - Минобороны России на фоне военных действий в Украине сообщило об успешном испытательном пуске новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат», пишет Би-би-си.

Эта ракета заставит задуматься тех, кто пытается угрожать России, прокомментировал запуск президент Владимир Путин. Российские власти провели испытание в то время, когда есть опасения по поводу возможного использования ядерного оружия из-за военных действий в Украине.

Из сообщения министерства обороны следует, что это первый пуск в программе государственных испытаний. Путин наблюдал за ним по видеосвязи.

??Today at 15:12 Moscow time, Sarmat, land-based intercontinental ballistic missile, was successfully launched from a silo at the Plesetsk state testing cosmodrome in Arkhangelsk Region. pic.twitter.com/xLsAUIDdIX