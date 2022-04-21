В Мюнхене прошла презентация нового BMW 7 Series 2023. Фото, видео

CentralAsia (CA) - В Олимпийском парке в самом сердце Мюнхена прошла глобальная презентация новых BMW 7 Series и i7, сообщает Вmwblog.

На презентации представили как BMW 7 Series с двигателем внутреннего сгорания, так и первую в мире электрическую BMW 7 Series. Как и автомобили, представленные в Нью-Йорке, две модели BMW 7 Series были окрашены в светло-серый цвет, две в черный цвет.

BMW 7 Series седьмого поколения был удлинен на 130 миллиметров до 5 391 мм, а колесная база увеличилась на 5 мм до впечатляющих 3 215 мм. Он также стал на 48 мм шире (1950 мм) и на 51 мм выше (1544 мм), что значительно увеличило пространство над головой. Стоит отметить, что колея стала шире, чем раньше, на 47 мм спереди (до 1665 мм) и на 4 мм сзади (до 1650 мм).

Две модели, представленные в Мюнхене, — это BMW 760i и BMW i7 xDrive60. Последний приводится в действие сдвоенными электродвигателями, изготовленными без использования редкоземельных материалов. Максимальная выходная мощность составляет 536 лошадиных сил и 549 фунт-фут крутящего момента, что дает ему такую же мощность, как у BMW 760i. По данным BMW, 0-60 миль в час происходит за 4,5 секунды, а максимальная скорость i7 составляет 149 миль в час. Эти два электродвигателя, которые обеспечивают полный привод с вектором крутящего момента, получают энергию от аккумуляторной батареи емкостью 101,7 кВтч (полезной), который, как говорят, способен достигать дальности до 300 миль. Этот показатель диапазона является оценочным значением BMW, основанным на процедурах тестирования EPA.

BMW 760i с его более крупным 4,4-литровым двигателем V8 развивает мощность 536 л.с. и 750 Нм (553 фунт-фут). Ему требуется всего 4,2 секунды, чтобы разогнаться до 100 км/ч с места, и такой же электронный ограничитель максимальной скорости запрограммирован на срабатывание на скорости 155 миль в час (250 км/ч).

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Кроме того, на фотографиях ниже мы можем увидеть вырезанную версию 7-й серии, окрашенную в два тона — красный и серый. Мало того, что 7-я серия имеет автоматические двери, похожие на Rolls-Royce, но и дорогую двухцветную окраску, как у модели из Goodwood. Если, запустить конфигуратор i7 и выберать индивидуальную двухцветную окраску, это обойдется в солидные 12 000 евро.

В Соединенных Штатах BMW 760i xDrive 2023 года стоит от 113 600 долларов США + 995 долларов США, а BMW i7 xDrive60 продается по цене 119 300 долларов США + 995 долларов США. Выход на рынок США начнется в четвертом квартале 2022 года.