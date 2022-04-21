Си Цзиньпин выступил против односторонних санкций и двойных стандартов

Си Цзиньпин

CentralAsia (CA) - Председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении на ежегодном Боаоском азиатском форуме в четверг подтвердил несогласие Китая с односторонними санкциями и двойными стандартами, которые «подрывают мир и безопасность на всей планете», сообщает Xinhua.

«Мы против односторонних санкций и не намерены проводить политику, нацеленную на формирование блоков и усиление противостояния. Китай поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование кризисных ситуаций, мы не будем следовать двойным стандартам», — заявил он.

По словам китайского лидера, Пекин категорически не приемлет «юрисдикцию длинной руки» (экстерриториальное распространение национального законодательства) отдельных стран. «Факты в очередной раз доказали, что менталитет холодной войны только подрывает основы глобального мира, гегемонизм и политика грубой силы лишь ставят под угрозу мир во всем мире, а блоковая конфронтация лишь усугубляет вызовы безопасности в 21 веке», — подытожил Си Цзиньпин.

На фоне российских военных действий в Украине, Си предупредил, что экономическая «развязка» и тактика давления, такая как разрыв цепочек поставок, не сработает.

«Китай хотел бы выдвинуть инициативу глобальной безопасности», которая поддерживает «принцип неделимости безопасности», — сказал Си.

«Мы должны отстаивать принцип неделимости безопасности, строить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности и противодействовать построению национальной безопасности на основе отсутствия безопасности в других странах».

Си сказал, что необходимы усилия для стабилизации глобальных цепочек поставок, но также сказал, что экономика Китая устойчива и что ее долгосрочная тенденция не изменилась.