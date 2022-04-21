Заседание СМИД СНГ запланировано на 13 мая в Душанбе
- Таджикистан, общество
- 12:01, 21 апреля 2022
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CentralAsia (TJ) - Очередное заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ (СМИД СНГ) состоится 13 марта столице Таджикистана.
По данным Национального информационного агентства Таджикистана «Ховар», руководители внешнеполитических ведомств стран-участниц Содружества во время заседания рассмотрят международные и региональные темы.
В МИД Таджикистана назвали сроки аккредитации журналистов. Представители местных и зарубежных СМИ должны делать это до 5 мая включительно.
Заседания СМИД СНГ проводятся два раза в год. Осеннее заседание Совета намечено провести 13 октября в Нур-Султане – столице Казахстана, который в настоящее время председательствует в Содружестве.
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