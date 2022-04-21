За сутки в Узбекистане выявлено 34 новых случая коронавируса

CentralAsia (UZ) - На 21 апреля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 238 391. В течение прошедших суток зафиксированы 34 новых случая, сообщает Минздрав республики.

Заболевшие зарегистрированы в столице (22), Ташкентской (10), Самаркандской (1) и Наманганской (1) областях.

За день выздоровели 45 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 236 397).

На лечении находятся 357 больных COVID-19.