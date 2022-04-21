Встреча глав МИД России и стран Центральной Азии пройдёт 22 апреля в режиме видеоконференции

- Узбекистан, общество
- 12:09, 21 апреля 2022
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CentralAsia (UZ) - «22 апреля в режиме видео-конференц-связи пройдёт пятая встреча министров иностранных дел Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан», — сообщил МИД России.
Главы ведомств обсудят вопросы поддержания стабильности в регионе и противодействия угрозам терроризма и экстремизма.
«Внимание будет уделено перспективам отраслевого расширения формата «шестёрки» на сферы, представляющие взаимный интерес, включая транспорт, энергетику, санитарно-эпидемическое благополучие, национальную безопасность», — заявил МИД РФ.
Кроме того, 22 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт переговоры с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
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