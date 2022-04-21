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МИД России: Гарантами безопасности Украины могут стать постоянные члены Совбеза ООН
Здание МИД РФ
Здание МИД РФ

CentralAsia (CA) -  Директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук сообщил в интервью ТАСС, что гарантами безопасности для Украины могут стать пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, Великобритания, США, Франция). По его словам, такая вероятность обсуждается на российско-украинских переговорах.

«Предполагается, что основу института государств-гарантов может составить пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН. Не исключены и другие опции, поэтому точный список еще не определен», - сказал Полищук.

Гарантии безопасности Украины — один из ключевых пунктов переговоров России и Украины. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что США, Великобритания, Франция, Германия и Турция выразили готовность стать гарантами безопасности. Позже Турция заявила, что не будет гарантом безопасности по примеру пятого пункта Устава НАТО о коллективной защите.

В последний раз очная встреча делегаций России и Украины прошла в Стамбуле в конце марта. После Киев отказался не распространять гарантии безопасности на Крым и Донбасс. МИД России сообщал, что переговоры продолжаются в онлайн-формате. 12 апреля президент России Владимир Путин заявил, что переговоры зашли в тупик.

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