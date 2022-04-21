Экс-глава КНБ Карим Масимов на условия содержания не жалуется

Карим Масимов

CentralAsia (KZ) - Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов, арестованный по подозрению в госизмене и попытке захвата власти, не жаловался на условия содержания под стражей, в том числе на медицинское обеспечение, сообщили РИА Новости в КНБ.

Ранее в социальных сетях появилась информация об ухудшении здоровья Масимова и необходимости его освобождения.

«В условиях СИЗО КНБ Масимов К. К. получает материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Каких-либо жалоб от него о неудовлетворенности условиями содержания под стражей, в том числе в части медицинского обеспечения, не поступало», - сообщили в Комитете нацбезопасности.

КНБ 8 января сообщил о задержании бывшего председателя комитета Масимова по подозрению в государственной измене, а 13 января уточнил, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения «А» Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. Генпрокуратура в марте сообщила, что дела в отношении бывшего руководства КНБ связаны с январскими беспорядками, истинная цель которых, по данным следствия, была направлена на государственный переворот.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Спустя несколько дней протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 230 человек, в том числе 19 силовиков.

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