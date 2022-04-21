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Как ловили сбежавшего из вольера шимпанзе в Алматинском зоопарке. Видео

CentralAsia (KZ) -  В сети появилось видео, снятое очевидцем инцидента с шимпанзе Пашей в Алматинском зоопарке, передает Informburo.kz.

19 апреля при перегоне из зимнего вольера в летний шимпанзе сломал несколько прутьев в перегонной клетке и оказался за пределами своей территории. Шимпанзе толкнул женщину и коляску с ребёнком. Ребёнок получил ушибы. По информации зоопарка, пострадавшего с мамой отвезли в больницу, там их отпустили домой.

«Бригада скорой медицинской помощи доставила в приёмное отделение ЦДНМП ребёнка 2021 года рождения. После осмотра у врача его направили на амбулаторное лечение по месту жительства», – управлении общественного здоровья Алматы.

Сотрудникам зоопарка удалось поймать шимпанзе и поместить его обратно в вольер.

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