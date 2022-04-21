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В Туркменистане в вузах внедрят учебную программу по COVID-19

CentralAsia (TM) -  Минздрав Туркменистана совместно со Страновым офисом ВОЗ провело круглый стол по разработке учебных программ по новой коронавирусной инфекции. Об этом 18 апреля сообщило издание «Туркменистан: золотой век».

В мероприятии приняли участие представители медучреждений, Государственной санитарно-эпидемиологической службы, вовлеченные в вопросы координации и контроля за COVID-19, а также преподавательский состав Туркменского государственного университета имени Мырата Гаррыева.

Участники обсудили внедрение обновленных рекомендаций ВОЗ по профилактике, диагностике, лечению СOVID-19 и иммунизации населения Туркменистана против СOVID-19 в программу до дипломного и после дипломного образования. Ожидается, что программа будет внедрена с нового учебного года.

Круглый стол организован в рамках реализации проекта по реагированию на СOVID-19 в Туркменистане, финансируемого Всемирным банком и координируемого Программой развития ООН (ПРООН).

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