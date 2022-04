ISW: Российские войска продолжают наступать на восток Украины, продвинулись к Рубежному и Попасной(карта военных действий на Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 20 на 21 апреля опубликовал новую карту боевых действий в Украине. Сообщается, что российские войска добились незначительных успехов в продолжающемся наступлении на востоке Украины, захватив несколько небольших городов и продвинувшись к ключевым прифронтовым городам Рубежное и Попасная.

Выводы института:

Украинские силы сообщили о присутствии небольшого числа сирийских или ливийских наемников, сражающихся в Попасной (восточная Украина), вероятно, отдельных новобранцев, сражающихся под эгидой группы Вагнера, а не более крупных подразделений.

Российские войска постепенно продвигались в Мариуполе и продолжали ставить условия для объявления победы в городе не позднее 9 мая.

Российские войска немного продвинулись в районе Изюма, но крупных прорывов не добились.

В настоящее время российские силы участвуют в четырех основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из двух второстепенных вспомогательных усилий);

Вспомогательное усилие 1 — Харьков и Изюм;

Поддерживающее усилие 2 — южная ось;

Вспомогательное усилие 3 — Сумы и северо-восточная Украина.