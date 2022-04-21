ISW: Российские войска продолжают наступать на восток Украины, продвинулись к Рубежному и Попасной(карта военных действий на Украине)

- Азия и мир, политика
- 13:24, 21 апреля 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 20 на 21 апреля опубликовал новую карту боевых действий в Украине. Сообщается, что российские войска добились незначительных успехов в продолжающемся наступлении на востоке Украины, захватив несколько небольших городов и продвинувшись к ключевым прифронтовым городам Рубежное и Попасная.
Выводы института:
Украинские силы сообщили о присутствии небольшого числа сирийских или ливийских наемников, сражающихся в Попасной (восточная Украина), вероятно, отдельных новобранцев, сражающихся под эгидой группы Вагнера, а не более крупных подразделений.
Российские войска постепенно продвигались в Мариуполе и продолжали ставить условия для объявления победы в городе не позднее 9 мая.
Российские войска немного продвинулись в районе Изюма, но крупных прорывов не добились.
В настоящее время российские силы участвуют в четырех основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из двух второстепенных вспомогательных усилий);
Вспомогательное усилие 1 — Харьков и Изюм;
Поддерживающее усилие 2 — южная ось;
Вспомогательное усилие 3 — Сумы и северо-восточная Украина.