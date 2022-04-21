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Путин приказал отменить штурм «Азовстали»
Предыстория: В ДНР заявили о начале штурма «Азовстали» в Мариуполе

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин в четверг на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу назвал нецелесообразным штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и приказал отменить его.

«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить», - сказал Путин.

«Есть», - ответил Шойгу.

Путин объяснил отмену штурма «Азовстали» соображениями сохранения жизни российских военных.

«Это тот случай, когда мы должны думать, - то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более,- о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружия, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами», — объявил Путин.

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