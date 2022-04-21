Мариуполь освобожден, в «Азовстали» заблокированы более двух тысяч «боевиков», - Шойгу

CentralAsia (CA) - Министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Кремле с президентом Владимиром Путиным. Он доложил ему, что городская часть Мариуполя занята российскими войсками, оставшиеся украинские военные заблокированы в промышленной зоне завода «Азовсталь». Владимир Путин приказал отменить запланированный штурм «Азовстали» и поручил заблокировать комбинат.

«Обстановка в городе спокойная, позволяет приступить к наведению порядка, возвращению населения и налаживанию мирной жизни», - сказал глава Минобороны РФ.

Как заявил Шойгу, на территории завода находится более 2 тыс. военных, 1478 уже сдались, при этом на момент окружения города численность группировки ВС Украины и иностранных «наемников» составляла около 8 100 человек. По его словам, для завершения действий российских военных на заводе «Азовсталь» требуется до четырех дней.

Путин назвал «боевую работу» в Мариуполе «успешной». «Совершение боевой работы по освобождению Мариуполя — это успех. Поздравляю вас», - сказал он.