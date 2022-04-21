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В Таджикистане началась проверка боеготовности 201-й военной базы России

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане началась проверка боеготовности 201-й российской базы.

Как передает ТАСС, это крупнейший военный объект Российской Федерации за ее пределами. Командир соединения Евгений Ковылин рассказал, что тут пройдут боевые артиллерийские и танковые стрельбы, отработка действий БПЛА в составе огневых комплексов.

Они продлятся до 30 апреля. В них примут участие реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры БТР-82А, 152-мм самоходные артустановки «Акация», 120-мм минометы «Сани».

База расположена в городах Душанбе и Бохтар. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, силы ПВО, РХБ защиты и связи.

16 февраля российские военные провели учения с боевыми вертолетами в Таджикистане.

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