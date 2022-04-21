G7: санкции против России разработаны с учетом минимизации ущерба мировой экономике

CentralAsia (CA) - Санкции, введенные против России из-за начала «военной операции» на Украине, были разработаны с учетом минимизации ущерба мировой экономике. Об этом говорится в совместном заявлении стран G7 («группа семи» — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), распространенном по итогам встречи глав финансовых ведомств и центробанков объединения.

«Мы разработали наши санкции так, чтобы они имели целенаправленный характер, с целью минимизации вреда третьим странам и мировой экономике», - говорится в заявлении. Главы финансовых ведомств и центробанков «семерки» подчеркнули, что из антироссийских санкций были исключены ключевая сельскохозяйственная продукция и гуманитарные предметы первой необходимости, что «позволило обеспечить доступ к продовольствию, медикаментам и медицинскому оборудованию», - говорится в заявлении.

Встреча глав финансовых ведомств и центробанков G7 прошла накануне в Вашингтоне. Российскую делегацию представлял глава Минфина России Антон Силуанов. В момент его выступления в удаленном формате делегации из США, Канады и Великобритании покинули зал заседаний, где транслировалось выступление.