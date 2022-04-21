РБК: Какие места на Украине взяли под контроль российские военные? (карта)

CentralAsia (CA) - Россия начала военные действия в Украине 24 февраля. О каких продвижениях российских военных сообщают в Минобороны РФ — в инфографике РБК.

21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о взятии Мариуполя. Бои за этот город шли практически с самого начала «военной операции». По словам министра, на территории завода «Азовсталь» в городе укрылись «остатки формирований националистов». По оценке Шойгу, на завершение работы на «Азовстали» нужно еще три-четыре дня. Путин назвал штурм завода нецелесообрезным, приказал его отменить, а территорию завода заблокировать.

11 апреля Минобороны РФ сообщило, что российские танковые экипажи взяли село Каменка. В ведомстве отметили, что это один из самых укрепленных рубежей обороны в Изюмском районе. Танкистам после боя вручили госнаграды.

8 апреля Минобороны России опровергло причастность к ракетной атаке на вокзал в Краматорске. В ведомстве заявили, что на этот день огневых задач у российской армии в этом городе не было, а тактические ракеты «Точка-У», обломки которой были обнаружены у вокзала и снимки которых опубликовали очевидцы, применяются именно украинскими военными. Краматорск находится под контролем Украины. После начала «спецоперации» российское Минобороны официально сообщало о нанесении ударов по военным объектам в Краматорске дважды — 15 марта (военный аэродром) и 22 марта (склад горюче-смазочных материалов).

30 марта Минобороны РФ сообщило о «плановой перегруппировке войск на киевском и черниговском направлениях». На первом этапе операции планировалось заставить украинскую армию сконцентрировать силы и ресурсы на крупных городах, включая Киев, пояснили в ведомстве. Задачи на этих направлениях выполнены, а цель перегруппировки — активизировать действия «на приоритетных направлениях» и завершить операцию по освобождению Донбасса, сообщили военные.

На брифинге 1 апреля Минобороны РФ сообщило, что рано утром в воздушное пространство России вошли два украинских вертолета Ми-24 и нанесли ракетный удар по «объекту хранения нефтепродуктов» на окраине Белгорода, в результате возник пожар. По сообщению ведомства, эта нефтебаза не имеет отношения к вооруженным силам и с нее снабжался только гражданский транспорт.

По сообщению Минобороны России, в операции применялись гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал». Так, 21 марта говорилось об уничтожении с их помощью подземных хранилищ украинских авиасредств поражения и боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У» в Делятине Ивано-Франковской области. 20 марта Минобороны сообщило, что крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» были уничтожены цеха по ремонту поврежденной в боевых действиях бронетанковой украинской техники на Нежинском ремонтном заводе. Также «Калибрами» 24 марта была уничтожена крупнейшая топливная база ВСУ в населенном пункте Калиновка под Киевом.

18 марта в результате удара были уничтожены стоянка с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе Львова и склады боеприпасов и военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска. 16 марта были выведены из строя узлы связи, разведки и ретрансляции в Виннице. 14 марта были выведены из строя узлы связи и ретрансляции в Федоровке, Винаровке, Антополе. На территории завода «Антонов» рядом с Киевом был уничтожен крупный склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня. По данным российского ведомства, с его площадок велся огонь по подразделениям российских военных. Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесли удар по военным учебным центрам Украины в Старичах и на военном полигоне Яворовский.

В военном ведомстве России сообщили, что в ходе первого этапа «спецоперации» были уничтожены ВМС Украины, выведена из строя большая часть авиации (в том числе 35 из 36 турецких беспилотников «Байрактар»).

9 марта в Минобороны РФ заявили, что обнаружилось несколько фактов присутствия срочников в частях российских ВС, участвующих в проведении операции на Украине, практически всех вывели на территорию России, но ряд военнослужащих были захвачены. Позже в Кремле заявили, что Владимир Путин поручил Главной военной прокуратуре проверить факты привлечения солдат срочной службы для военной операции.

25 марта в Минобороны России сообщили, что в ходе «спецоперации» погиб 1351 военнослужащий, 3825 ранены. В военном ведомстве также указали, что потери украинской армии составили 30 тысяч человек (более 14 тыс. убитых, 16 тыс. раненых).

24 марта Минобороны РФ заявило, что российские вооруженные силы взяли под полный контроль город Изюм в Харьковской области Украины.

15 марта Минобороны РФ сообщило о взятии под полный контроль всей территории Херсонской области, а также города Балаклея в Харьковской области. Также военные сообщали, что установили контроль над Мелитополем, Бердянском, Васильевкой (Запорожская область), аэродромом Чернобаевка под Херсоном, городом Энергодар и Запорожской АЭС, а также территорией ЧАЭС.

Подразделения народной милиции ЛНР с середины марта ведут бои в районе Северодонецка, а также уничтожили украинский укрепрайон в районе Попасной.

В районе острова Змеиный в первые дни операции 82 украинских военных сдались и сложили оружие, заявили в Минобороны РФ.

Также российское ведомство сообщало о разблокировании Северо-Крымского канала. Дамбу, которая блокировала подачу днепровской воды в Крым, военные взорвали, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.