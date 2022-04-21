В первом квартале внешнеторговый оборот Узбекистана превысил $13 миллиардов

CentralAsia (UZ) - За первые три месяца текущего года внешнеторговый оборот Узбекистана составил 13,2 миллиарда долларов США. Об этом сообщает Госкомстат РУз.

В январе-марте страна экспортировала товаров и услуг на сумму 5,8 млрд долларов, из которых 5,2 млрд долларов — товары и 568 млн долларов — услуги, говорится в сообщении комитета.

В первом квартале импорт Узбекистана превысил экспорт на 7,4 миллиарда долларов, из которых 6,8 миллиарда долларов пришлось на товары и 530 миллионов долларов на услуги.

Таким образом, за первые три месяца страна купила товаров и услуг на $1,6 млрд больше, чем продала за границу.