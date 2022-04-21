Турция поделится с Таджикистаном опытом по охране границ

CentralAsia (TJ) - Анкара выразила в четверг готовность поделиться с Душанбе опытом в вопросе обеспечения безопасности границ. Об этом говорится в коммюнике турецкого министерства национальной обороны.

"Турция готова поделиться опытом в области обеспечения безопасности границ и борьбы с терроризмом. Было заявлено о необходимости усиления сотрудничества в сфере военной подготовки между двумя странами. По итогам межведомственной встречи министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо подписали рамочное военное соглашение между Турцией и Таджикистаном", - указывается в тексте.

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет более 980 км, после развала Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. На некоторых участках время от времени возникают споры и конфликты между местными жителями приграничных районов, в частности в Исфаринском районе Согдийской области Таджикистана. Очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Таджикистана и Киргизии по делимитации и демаркации общей государственной границы прошла с 5 по 10 апреля 2022 года в Душанбе.

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