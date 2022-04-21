экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Турция поделится с Таджикистаном опытом по охране границ

CentralAsia (TJ) -  Анкара выразила в четверг готовность поделиться с Душанбе опытом в вопросе обеспечения безопасности границ. Об этом говорится в коммюнике турецкого министерства национальной обороны.

"Турция готова поделиться опытом в области обеспечения безопасности границ и борьбы с терроризмом. Было заявлено о необходимости усиления сотрудничества в сфере военной подготовки между двумя странами. По итогам межведомственной встречи министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо подписали рамочное военное соглашение между Турцией и Таджикистаном", - указывается в тексте.

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет более 980 км, после развала Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. На некоторых участках время от времени возникают споры и конфликты между местными жителями приграничных районов, в частности в Исфаринском районе Согдийской области Таджикистана. Очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Таджикистана и Киргизии по делимитации и демаркации общей государственной границы прошла с 5 по 10 апреля 2022 года в Душанбе.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Российская армия потеряла 171 самолет и 815 танков, - Генштаб ВС Украины
  • Российские войска продолжают наступать на восток Украины, - Генштаб ВС
  • В Москве младенец попал в реанимацию после обрезания, сделанного на дому хирургом из Таджикистана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com