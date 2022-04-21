Министр национальной обороны Турции встретился с министром обороны Таджикистана (фото, видео)

CentralAsia (TJ) - Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретился с министром обороны Таджикистана генералом Шерали Мирзо, находящимся в Турции в качестве официального гостя. В честь гостя прошла военная церемония в Министерстве национальной обороны.

По данным Минобороны Турции, после того, как министр обороны Таджикистана генерал Мирзо отдал честь парадному отряду, два министра сначала встретились тет-а-тет, а затем председательствовали на встрече делегаций.

На встречах, где обсуждались вопросы двусторонней и региональной обороны и безопасности и сотрудничества в оборонной промышленности, министр Турции отметил: «Мы готовы поделиться опытом по охране границ и борьбе с терроризмом. Подчеркнута необходимость наращивания военно-образовательного сотрудничества между двумя странами».

После встречи делегаций Турцией и Таджикистаном было подписано Военное рамочное соглашение между министром национальной обороны Хулуси Акаром и министром обороны Таджикистана генералом Шерали Мирзо.

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