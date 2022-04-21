Минобороны России сообщило о взятии города Кременная

- Азия и мир, политика
- 15:16, 21 апреля 2022
- Просмотров: 1126 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Российские военные и подразделения ЛНР взяли под контроль город Кременная, сообщили в Минобороны России.
«Подразделения российских Вооруженных сил и Народной милиции Луганской Республики взяли под полный контроль населенный пункт Кременная, превращенный украинскими националистами в укрепрайон», - говорится в сообщении.
По данным Минобороны РФ, «в результате стремительных и слаженных действий штурмовых отрядов удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов».
Город Кременная находится в Северодонецком районе на западе Луганской области. Накануне, 20 апреля, о контроле над Кременной сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, город совместно с военными ЛНР заняли бойцы спецподразделений «Ахмат».