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Минобороны России сообщило о взятии города Кременная

CentralAsia (CA) -  Российские военные и подразделения ЛНР взяли под контроль город Кременная, сообщили в Минобороны России.

«Подразделения российских Вооруженных сил и Народной милиции Луганской Республики взяли под полный контроль населенный пункт Кременная, превращенный украинскими националистами в укрепрайон», - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, «в результате стремительных и слаженных действий штурмовых отрядов удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов».

Город Кременная находится в Северодонецком районе на западе Луганской области. Накануне, 20 апреля, о контроле над Кременной сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, город совместно с военными ЛНР заняли бойцы спецподразделений «Ахмат».

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