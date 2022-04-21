В Туркменистане карантинные ограничения продлили до 5 мая
- Туркменистан, общество
- 15:21, 21 апреля 2022
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CentralAsia (TM) - Карантинные меры в Туркменистане предлагается продлить до 5 мая 2022 года. Об этом говорится в новых решениях Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней от 17 апреля, попавших в распоряжение turkmen.news.
До 5 мая будут продлены:
- Запрет на пересечение госграницы гражданами Туркменистана, иностранцами и лицами без гражданства, за исключением особых распоряжений Чрезвычайной комиссии.
- Приостановка внутренних авиарейсов по маршрутам Туркменбаши-Дашогуз-Туркменбаши, Дашогуз-Керки-Дашогуз, Дашогуз-Мары-Дашогуз, Дашогуз-Туркменабад-Дашогуз.
- Приостановка пассажирских перевозок железнодорожным транспортом и междугородними автобусами.
- Запрет поездок жителей этрапов, находящихся в приграничной зоне, в велаятские центры, в другие этрапы этого велаята, а также в другие велаяты.
- Передвижение жителей других этрапов по нормам «Временного порядка перемещения граждан внутри страны», согласно которому для поездок из велаята в велаят требуется разрешение специальной комиссии.
- Прием зарубежных воздушных судов только в аэропорту Туркменабада, за исключением особых распоряжений.
- Усиленный санитарный контроль на соответствующих пунктах (медицинские палатки и дежурства врачей в них).
- Запрет работы торговых предприятий (за исключением торгующих продовольственными и повседневными товарами, а также получивших разрешение Чрезвычайной комиссии); пунктов общественного питания (хотя, например, ресторан «Копетдаг» Шихмурата Шахарлиева беспрепятственно работает на протяжении всего карантина – посмотрите наше последнее расследование); залов торжеств; парка культуры и отдыха «Ашхабад»; культурно-развлекательного центра «Алем»; музеев, аттракционов, саун, салонов красоты, интернет-кафе, бильярдных, боулингов, спортивных центров.
- Запрет проведения краткосрочных платных курсов в негосударственных образовательных учреждениях.
- Запрет проведения различных спортивных мероприятий, кубков, чемпионатов.
Ограничительные меры действуют в Туркменистане с весны 2020 года.
Власти настаивают на том, что Туркменистан вошел в число четырех стран мира, где не зафиксировано ни одного случая COVID-19. Также в этот перечень входят КНДР и два островных государства.
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