В Туркменистане карантинные ограничения продлили до 5 мая

CentralAsia (TM) - Карантинные меры в Туркменистане предлагается продлить до 5 мая 2022 года. Об этом говорится в новых решениях Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней от 17 апреля, попавших в распоряжение turkmen.news.

До 5 мая будут продлены:

Запрет на пересечение госграницы гражданами Туркменистана, иностранцами и лицами без гражданства, за исключением особых распоряжений Чрезвычайной комиссии.

Приостановка внутренних авиарейсов по маршрутам Туркменбаши-Дашогуз-Туркменбаши, Дашогуз-Керки-Дашогуз, Дашогуз-Мары-Дашогуз, Дашогуз-Туркменабад-Дашогуз.

Приостановка пассажирских перевозок железнодорожным транспортом и междугородними автобусами.

Запрет поездок жителей этрапов, находящихся в приграничной зоне, в велаятские центры, в другие этрапы этого велаята, а также в другие велаяты.

Передвижение жителей других этрапов по нормам «Временного порядка перемещения граждан внутри страны», согласно которому для поездок из велаята в велаят требуется разрешение специальной комиссии.

Прием зарубежных воздушных судов только в аэропорту Туркменабада, за исключением особых распоряжений.

Усиленный санитарный контроль на соответствующих пунктах (медицинские палатки и дежурства врачей в них).

Запрет работы торговых предприятий (за исключением торгующих продовольственными и повседневными товарами, а также получивших разрешение Чрезвычайной комиссии); пунктов общественного питания (хотя, например, ресторан «Копетдаг» Шихмурата Шахарлиева беспрепятственно работает на протяжении всего карантина – посмотрите наше последнее расследование); залов торжеств; парка культуры и отдыха «Ашхабад»; культурно-развлекательного центра «Алем»; музеев, аттракционов, саун, салонов красоты, интернет-кафе, бильярдных, боулингов, спортивных центров.

Запрет проведения краткосрочных платных курсов в негосударственных образовательных учреждениях.

Запрет проведения различных спортивных мероприятий, кубков, чемпионатов.

Ограничительные меры действуют в Туркменистане с весны 2020 года.

Власти настаивают на том, что Туркменистан вошел в число четырех стран мира, где не зафиксировано ни одного случая COVID-19. Также в этот перечень входят КНДР и два островных государства.