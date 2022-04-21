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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 57 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 21 апреля.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 21 000 человек,

танков ‒ 829,

боевых бронированных машин ‒ 2 118,

артиллерийских систем – 393,

РСЗО – 136,

средств ПВО – 67,

самолетов – 172,

вертолетов – 151,

автомобильной техники – 1 508,

кораблей/катеров – 8,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 166,

специальной техники – 27,

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

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