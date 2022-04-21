Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 57 дней военных действий

Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 21 апреля. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 21 000 человек, танков ‒ 829, боевых бронированных машин ‒ 2 118, артиллерийских систем – 393, РСЗО – 136, средств ПВО – 67, самолетов – 172, вертолетов – 151, автомобильной техники – 1 508, кораблей/катеров – 8, цистерн с ГСМ – 76, БПЛА оперативно-тактического уровня – 166, специальной техники – 27, пусковых установок ОТРК/ТРК – 4. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia