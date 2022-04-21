Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 57 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 15:26, 21 апреля 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 21 апреля.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 21 000 человек,
танков ‒ 829,
боевых бронированных машин ‒ 2 118,
артиллерийских систем – 393,
РСЗО – 136,
средств ПВО – 67,
самолетов – 172,
вертолетов – 151,
автомобильной техники – 1 508,
кораблей/катеров – 8,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 166,
специальной техники – 27,
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
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