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В Узбекистане 1 августа внедряется система идентификации физических лиц Mobile-ID

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана подписал указ, согласно которому начиная с 1 августа 2022 года поручается внедрить систему идентификации физических лиц Mobile-ID дополнительно к действующим системе и средствам идентификации для пользования государственными услугами.

Система Mobile-ID является составной частью Единой информационной системы идентификации пользователей системы «Электронное правительство», которая предусматривает идентификацию лица посредством его номера мобильного телефона.

Идентификация лица с помощью системы Mobile-ID проводится по желанию граждан центрами государственных услуг или нотариальными конторами либо посредством мобильного приложения Единого портала интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).

При использовании гражданином мобильного приложения ЕПИГУ для идентификации с помощью системы Mobile-ID применяется метод удаленной биометрической идентификации (Face-ID) или электронная цифровая подпись в ID-карте, а его номер мобильного телефона привязывается к персональному кабинету на ЕПИГУ на бесплатной основе.

Пользователи системы Mobile-ID могут пользоваться всеми государственными услугами (за исключением финансовых) без применения электронной цифровой подписи.

Все уведомления, направляемые в персональный кабинет гражданина на ЕПИГУ, направляются по его желанию и на основе установленных платежей в форме SMS-сообщений на номер мобильного телефона, идентифицированный с помощью системы Mobile-ID.

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