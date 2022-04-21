Украинский генштаб: за сутки на востоке отбиты 9 атак

- Азия и мир, политика
- 16:09, 21 апреля 2022
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CentralAsia (CA) - Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке сообщает, кроме прочего, что за прошедшие сутки на востоке были отбиты 9 атак россиян и что по всей линии фронта продолжаются артобстрелы.
Краткое содержание сводки украинского генштаба:
В районе Харькова войска РФ продолжают наращивать систему технического обеспечения войск. Обстрелы Харькова продолжаются.
В Балаклее - городе между Харьковом и Изюмом - раненых российских военных при наличии отдельного полевого госпиталя стали класть в городскую больницу, что может свидетельствовать о росте числа раненых.
На востоке и юге российские войска продолжают артиллерийские обстрелы по всей линии фронта.
ВВС Украины за сутки сбили 3 дрона и одну крылатую ракету.
На территории Донецкой и Луганской областей за сутки отбиты 9 атак, уничтожены, в частности, один танк, 10 бронемашин других типов, один зенитно-ракетный комплекс и склад с боеприпасами противника.