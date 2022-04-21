Украинский генштаб: за сутки на востоке отбиты 9 атак

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке сообщает, кроме прочего, что за прошедшие сутки на востоке были отбиты 9 атак россиян и что по всей линии фронта продолжаются артобстрелы.

Краткое содержание сводки украинского генштаба:

В районе Харькова войска РФ продолжают наращивать систему технического обеспечения войск. Обстрелы Харькова продолжаются.

В Балаклее - городе между Харьковом и Изюмом - раненых российских военных при наличии отдельного полевого госпиталя стали класть в городскую больницу, что может свидетельствовать о росте числа раненых.

На востоке и юге российские войска продолжают артиллерийские обстрелы по всей линии фронта.

ВВС Украины за сутки сбили 3 дрона и одну крылатую ракету.

На территории Донецкой и Луганской областей за сутки отбиты 9 атак, уничтожены, в частности, один танк, 10 бронемашин других типов, один зенитно-ракетный комплекс и склад с боеприпасами противника.