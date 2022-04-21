Россия закрывает консульства Латвии, Литвы и Эстонии

Здание МИД РФ

CentralAsia (CA) - В российском МИДе сообщили о закрытии консульств Латвии в Санкт-Петербурге и Пскове, а также генконсульств Эстонии и Литвы в Петербурге. Все их сотрудники объявлены персонами нон грата. Как сообщается на сайте МИД РФ, решение было принято в ответ на закрытия российских дипломатических представительств в этих странах.

4 апреля Литва понизила уровень дипломатических отношений с Россией, выслала российского посла и закрыла консульство России в Клайпеде. В этот же день вслед за Литвой дипломатические отношения с Россией сократила Латвия. 5 апреля Эстония и Латвия выслали 27 российских дипломатов.

18 марта Латвия, Литва и Эстония выслали в совокупности 10 российских дипломатов. 29 марта Россия в ответ объявила о высылке десяти дипломатов Латвии, Литвы и Эстонии.

С начала российских военных действий в Украине из США и стран Европы высланы около 300 российских дипломатов, МИД РФ пообещал всем странам симметричный ответ.