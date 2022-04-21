МИД России: переговоры с Украиной идут почти ежедневно в видеоформате

МИД России

CentralAsia (CA) - Директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук сообщил, что российско-украинские переговоры проходят почти каждый день в видеоформате, передает ТАСС.

«В настоящее время продолжаются прямые российско-украинские переговоры, на которых межведомственные делегации сторон обсуждают возможные договоренности об урегулировании ситуации на Украине, ее будущем нейтральном, внеблоковом статусе и других вопросах», - сказал Полищук.

Он добавил, что на данный момент делегации встречаются «практически ежедневно» в видеоформате. Отметим, что вчера официальный представитель МИД Мария Захарова говорила, что Россия потеряла доверие к украинским переговорщикам.

Последняя очная встреча делегаций прошла 29 марта в Стамбуле. Ранее в МИД уже сообщали, что переговоры продолжаются в онлайн-формате. 12 апреля президент России Владимир Путин заявил, что переговорный процесс зашел в тупик. 20 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия передала Украине предложения по договору, позже украинская делегация подтвердила сообщение Кремля, сообщив, что изучает полученный документ.