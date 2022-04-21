МВД РК: Половина жертв домашнего насилия в Казахстане – мужчины

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане в 2021 году зарегистрировали и доказали 1022 факта бытового насилия. Почти половина пострадавших (46%) – мужчины. Статистикой поделился заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, сообщает Orda.kz

«Бывают случаи избиения мужчин. Скажу из личной практики поступил вызов, выясняется, что женщина облила мужа бензином и стояла с зажжённой зажигалкой в руках и пыталась его поджечь. Он не применял силу, не сопротивлялся, но уговорили отдать зажигалку. Причина — семейный скандал, ссора. Как обычно, банальные вещи, он выпил, пришел домой в нетрезвом состоянии и на этой почве скандал произошел», – рассказал Милюк.

По его данным, есть много факторов, влияющих на психоэмоциональное состояние людей. Он считает, что необходимо развивать сети психологических служб. Человеку на грани срыва некуда обратиться, а хорошие психологи стоят дорого.

Есть различия в поведении мужчин и женщин в стрессовых ситуациях.

«Если это совершает мужчина при ссорах, то он стукает, жертва падает и ударяется головой об стол. Женщины же могут нанести множество ножевых ранений. В состоянии аффекта умысел на убийство очень ярко прослеживается. Мы связываем это с такими факторами, как накопившиеся претензии и неконтролируемая агрессия. Считаем, что нужно работать над устранением причин, чтобы решались быстрее и более оперативно купировались», – добавил Милюк.

В разных регионах Казахстана по-разному воспринимают степень бытового насилия. Например, по данным Милюка, в Туркестанской области многие женщины не считают насилием пощечины от супругов.

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