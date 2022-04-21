экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Ставка ЦБ Узбекистана оставлена на уровне 17%

CentralAsia (UZ) -  21 апреля на заседании правления Центрального банка Республики Узбекистан принято решение оставить основную ставку без изменений на уровне 17 % годовых.

Как сообщила пресс-служба регулятора, изменения внешнеэкономических условий в марте положительно отразились на внутреннем валютном рынке, инфляционных и девальвационных ожиданиях, динамике банковских депозитов.

В то же время меры по ужесточению денежно-кредитных условий и обеспечению стабильности на валютном рынке служат снижению возникающего давления и сбалансированию тенденций на валютном и денежном рынках со второй половины марта, отметили в Центробанке РУз.

На сегодняшний день уровень девальвации с начала года составляет 4,1%. По предварительным расчетам ЦБ, эти темпы девальвации абсорбировали практически все краткосрочные изменения (шоки).

В частности, в первые 20 дней марта среднедневной объем трансграничных денежных переводов снизился до 15 млн долларов, продажа валюты населением до 32 млн долларов, а покупка выросла до 42 млн долларов.

Кроме того, в первые 20 дней апреля объем денежных переводов достиг в среднем 40 млн долларов в день, продажа валюты населением 55 млн долларов, а среднедневная покупка снизилась до 22 млн долларов.

Также сбалансировался спрос юридических лиц на иностранную валюту, сократившись в первые 20 дней апреля на 13% по сравнению с соответствующим периодом марта, а предложение выросло на 21%.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Министр торговли Туркменистана уволен «по состоянию здоровья» - СМИ
  • МВФ понизил прогноз роста мировой экономики из-за конфликта на Украине
  • Экс-глава КНБ Карим Масимов на условия содержания не жалуется


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com