Ставка ЦБ Узбекистана оставлена на уровне 17%

CentralAsia (UZ) - 21 апреля на заседании правления Центрального банка Республики Узбекистан принято решение оставить основную ставку без изменений на уровне 17 % годовых.

Как сообщила пресс-служба регулятора, изменения внешнеэкономических условий в марте положительно отразились на внутреннем валютном рынке, инфляционных и девальвационных ожиданиях, динамике банковских депозитов.

В то же время меры по ужесточению денежно-кредитных условий и обеспечению стабильности на валютном рынке служат снижению возникающего давления и сбалансированию тенденций на валютном и денежном рынках со второй половины марта, отметили в Центробанке РУз.

На сегодняшний день уровень девальвации с начала года составляет 4,1%. По предварительным расчетам ЦБ, эти темпы девальвации абсорбировали практически все краткосрочные изменения (шоки).

В частности, в первые 20 дней марта среднедневной объем трансграничных денежных переводов снизился до 15 млн долларов, продажа валюты населением до 32 млн долларов, а покупка выросла до 42 млн долларов.

Кроме того, в первые 20 дней апреля объем денежных переводов достиг в среднем 40 млн долларов в день, продажа валюты населением 55 млн долларов, а среднедневная покупка снизилась до 22 млн долларов.

Также сбалансировался спрос юридических лиц на иностранную валюту, сократившись в первые 20 дней апреля на 13% по сравнению с соответствующим периодом марта, а предложение выросло на 21%.