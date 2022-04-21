ООН: В соседние с Украиной страны прибыли более 5 млн беженцев

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CentralAsia (CA) - Более 5 млн беженцев с Украины прибыли в соседние с ней страны. Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Согласно информации, размещенной на его сайте, с 24 февраля по 20 апреля число покинувших Украину беженцев достигло 5 085 360.

В Польшу, по данным агентства ООН по делам беженцев, уехали 2 847 540 человек, в Венгрию – 476 213, в Словакию – 346 175, в Россию – 563 266, Молдову – 428 577, в Румынию – 763 769, Беларусь – 23 900, в другие европейские страны – более 364 тыс.

В 2021 году численность населения Украины (без Крыма, но со всей территорией Донбасса) составила на 1 января 2022 года 41 млн 167,3 тыс. человек.