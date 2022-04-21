Товарооборот Туркменистана и Узбекистана за 3 месяца составил около $187 млн

CentralAsia (TM) - За январь-март текущего года Узбекистан импортировал туркменской продукции на сумму 154,8 миллионов долларов США.

Внешнеторговый оборот Узбекистана с Туркменистаном за первые три месяца текущего года составил 186,8 миллионов долларов США, что на 17,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно отчету Госкомстата Узбекистана, за январь-март текущего года Узбекистан импортировал туркменской продукции на сумму 154,8 миллионов долларов США. При этом экспорт Узбекистана в Туркменистан составил 32 миллиона долларов США. Таким образом, Туркменистан вошел в топ-10 партнеров Узбекистана.

Общий внешнеторговый оборот Узбекистана за первый квартал превысил 13,15 миллиардов долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 5,63 миллиарда долларов США, или на 74,8%.

За первые три месяца текущего года наибольший объем внешней торговли Узбекистана был осуществлен с Китаем – почти 2,2 миллиарда долларов США, при этом импорт превысил 1,66 миллиардов долларов США, а экспорт – 525,7 миллионов долларов США.

Другими крупными партнерами Узбекистана по товарообороту за этот период являются Россия (более 1,86 млрд. долларов США), Казахстан (993,8 млн. долларов США), Турция (776,4 млн. долларов США), Корея (630,8 млн. долларов США), Германия (384,4 млн. долларов США), Кыргызстан (226,4 млн. долларов США), Афганистан (174,1 млн. долларов США) и Индия (166 млн. долларов США).

В 2021 году товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном составил 881,9 млн. долларов США, что на 61% больше по сравнению с 2020 годом.