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В Москве открылся Центр узбекского языка в МГЛУ

CentralAsia (UZ) -  21 апреля 2022 года в Московском государственном лингвистическом университете пройдет торжественная церемония открытия Центра узбекского языка и культуры.

Договор о сотрудничестве между Московским государственным лингвистическим университетом (МГЛУ) и Узбекским государственным университетом мировых языков (УзГУМЯ) был подписан в мае 2010 года. который успешно реализуется на практике. Студенты-политологи института международных отношений и социально-политических наук МГЛУ начали изучать узбекский язык как второй иностранный. В настоящее время узбекский язык изучают студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Зарубежное регионоведение».

Совместно с УзГУМЯ в 2012 году был издан учебник «Узбекский язык для стран СНГ», разработан учебно-методический комплекс по узбекскому языку, выпущен сборник тестов по узбекскому языку.

Весной 2021 года пять докторантов из УзГУМЯ получили сертификаты о прохождении научной стажировки в МГЛУ. Публикуются статьи преподавателей УзГУМЯ в «Вестнике МГЛУ».

ФГБОУ ВО МГЛУ плодотворно сотрудничает с 4-мя вузами Узбекистана:

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