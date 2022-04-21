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В правительстве Казахстана рассмотрели долнительные антикризисные меры

CentralAsia (KZ) -  В правительстве Казахстана рассмотрели возможность введения новых антикризисных мер, передает сайт премьер-министра РК.

«Премьер-министр Алихан Смаилов провел совещание по дополнительным антикризисным мерам. В ходе заседания было отмечено, что правительство внимательно следит за влиянием внешнеэкономических и геополитических факторов на казахстанских производителей», - говорится в сообщении.

Предлагается ввести ряд новых мер поддержки для стимулирования развития отечественных компаний и снижения административной нагрузки.

В рамках госзакупок предложено проработать механизмы невключения в реестр недобросовестных поставщиков тех компаний, которые столкнулись с форс-мажорными обстоятельствами при исполнении своих обязательств.

Предлагается также увеличить размеры государственного субсидирования страховых премий для поддержки сельхозпроизводителей.

Кроме того, было поддержано предложение по расширению льготного лизинга сельхозтехники отечественного производства.

Подчеркивается, что премьер-министр поддержал озвученные и другие предложения, поручив проработать вопросы их реализации.

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